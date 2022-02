Paul Magnette: “Laat België maar het eerste land zonder e-commerce worden”

Terwijl de federale regering zich opmaakt voor een discussie over avondarbeid in de e-commerce, zet PS-voorzitter Paul Magnette de hakken in het zand. Als het van hem afhangt, moet nachtwerk beperkt blijven tot bijvoorbeeld de politie en de ziekenhuizen. Sterker nog: “na de kernuitstap wil ik graag de e-commerce-uitstap realiseren. Laat België maar een land worden zonder e-commerce”, zegt Magnette in een interview met Humo.

De versoepeling van de e-commerce tussen 20.00 uur en middernacht maakt deel uit van de maatregelen voor de hervorming van de arbeidsmarkt waar de regering-De Croo zich normaal gezien later deze week over buigt. Het is een punt waar de liberalen al langer vragende partij voor zijn. Die zien met lede ogen aan hoe jobs wegvloeien naar Nederland omdat de regelgeving daar soepeler is.

Maar in een interview met HUMO liet PS-voorzitter Paul Magnette duidelijk verstaan dat hij geen voorstander is van e-commerce. In dat interview, dat hij samen met staatssecretaris voor Relancebeleid Thomas Dermine (35) deed, kwam de werkzaamheidsgraad in ons land ter sprake. Dermine zei dat ze de uitdagingen en de nieuwe trends kennen: “ Thuiswerk, e-commerce, de platformeconomie. Alleen mogen die niet leiden tot een race to the bottom inzake jobkwaliteit, lonen, flexibiliteit en vervuiling.”

Maar Magnette ging niet helemaal akkoord met die uitspraak. “Ik vind de e-commerce geen vooruitgang, maar sociale en ecologische afbraak. Waarom moeten wij arbeiders ’s nachts in die pakhuizen laten werken? Omdat de mensen de klok rond willen kopen en hun pakjes binnen de 24 uur thuis willen hebben. Kunnen wij echt geen twee dagen wachten op een boek?”, zei hij. En hij stelde zich ook vragen bij het ecologische aspect van die e-commerce. “Wat een verspilling van karton, brandstof en energie!”

De voorman van de Franstalige socialisten benadrukt dat nachtwerk verschrikkelijk slecht is voor de gezondheid. “Dat moet je beperken tot domeinen waar het strikt noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij de politie en in ziekenhuizen.” Het is voor hem ook geen probleem dat de orderbedrijven dan gewoon hun hangars over de grens plaatsen. “Niet de werkloosheid, maar de langdurig zieken zijn het grote probleem. En die sector zal dat probleem nog verergeren. Daarom wil ik na de kernuitstap graag de e-commerce-uitstap realiseren. Laat België maar een land worden zonder e-commerce, met échte winkels en bruisende steden”, luidt het.

Grote fiscale hervorming wellicht moeilijk haalbaar

Magnette doet nog meer forse uitspraken. Zo veegt hij voorzitter Georges-Louis Bouchez van coalitiepartner MR de mantel uit. “Het probleem van deze regering kun je samenvatten in twee letters: MR”, zegt Magnette fel. “Op álle dossiers doen ze moeilijk. Het enige wat meneer Bouchez wil, is zich profileren en beletten dat de anderen scoren (...) Bij de regeringsonderhandelingen heeft hij niks binnengehaald. Rien. Daarom voert hij al sinds dag één oppositie tegen de regering.”

Hij verwacht ook dat een grote fiscale hervorming deze legislatuur wellicht moeilijk haalbaar wordt. “In het regeerakkoord staat dat we die zullen voorbereiden. Vindt minister Vincent Van Peteghem onverwachts een groot akkoord, dan kunnen we meer doen. Maar het is geen mislukking als er deze legislatuur geen grote fiscale hervorming komt”, aldus Magnette, die ook over het institutionele geen grote verwachtingen koestert.

Volgens de PS-voorzitter heeft premier Alexander De Croo intussen ook zijn kritiek op diens werkmethode ter harte genomen. “Hij zet sneller zaken op papier en investeert nog meer tijd in overleg”, vindt Magnette. Het was volgens hem ook nodig die kritiek enkele maanden geleden publiek te uiten. “Want ik wil echt dat Vivaldi slaagt! Anders wordt het in 2024 nóg moeilijker om een regering te vormen. Daarom laat ik Alexander het liefst gewoon zijn werk doen.”

“Economie van 100 jaar geleden”

De liberale voorzitters Egbert Lachaert (Open VLD) en Georges-Louis Bouchez (MR) zijn het - vanzelfsprekend - niet eens met de standpunten van hun PS-collega Paul Magnette over de e-commerce.

“Terugkeren naar de economie van 100 jaar geleden zal ons niet helpen. E-commerce kan duizenden mensen nu een job bezorgen. We gaan dat toch niet laten liggen?”, reageert Lachaert via twitter. Eenzelfde reactie laat ook Bouchez optekenen. “De 19de eeuw kan geen samenlevingsmodel zijn. Vooruitgang is een kans. We hebben een open geest en aanpassingsvermogen in onze samenleving nodig voor meer welzijn. We mogen e-commerce niet alleen aan andere landen overlaten. We zouden honderden miljoenen verliezen.”

Lachaert merkt nog op dat de PS met Pierre-Yves Dermagne de minister van Werk levert. “Die moet zorgen voor werk, niet voor eeuwige werkloosheid!” In een korte reactie luidt het op diens kabinet dat “e-commerce wat ons betreft niet de regel mag worden. Voor levendige stadscentra hebben we echte winkels nodig.”