Kind (5) overleden na aanrijding door trein in Antwerpen

Een kind van 5 jaar oud is maandagnamiddag omgekomen bij een aanrijding door een trein. Het ongeval gebeurde in de wisselzone op verdieping -1 tussen Antwerpen-Centraal en Berchem. Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd.

Het ongeval gebeurde volgens Infrabel om 16.15 uur in de wisselzone op verdieping -1 van het station Antwerpen-Centraal. Het 5 jaar oude kind werd daar aangereden door een trein, bevestigt het Antwerps parket. “We gaan uit van een tragisch ongeval”, luidt het. Om alles te kunnen uitsluiten en alle mogelijke onderzoek te kunnen doen heeft het parket een onderzoeksrechter gevorderd. “Die zal ter plaatse afstappen”, zegt parketwoordvoerder Kristof Aerts. Ook het labo van de federale gerechtelijke politie kwam maandagavond ter plaatse.

Volgens spoorwegbeheerder Infrabel is de zone waar de aanrijding gebeurde enkel toegankelijk voor spoorwegarbeiders. Het onderzoek zal dus ook moeten duidelijk maken hoe het kindje daar op de sporen kon belanden.

Door de aanrijding is het treinverkeer op verdieping -1 van Antwerpen-Centraal volledig stilgelegd. “Er zal hinder zijn voor de avondspits”, aldus Infrabel nog. Verdieping -2 met het doorgaande verkeer van en naar Nederland was ook even afgesloten maar daar is het verkeer volgens Infrabel rond 16.45 uur hervat.

De NMBS waarschuwt voor vertragingen en afschaffingen.

