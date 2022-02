Waait Canadees truckersprotest ook naar hier over? ‘Belgian Convoy’ wil op 14 februari betogen in Brussel

Het Freedom Convoy, het truckersprotest tegen de coronamaatregelen dat de Canadese hoofdstad Ottawa al dagen in zijn greep heeft, krijgt mogelijk ook een Belgische variant. Onder meer in de Facebookgroep Belgian Convoy, die meer dan 8.000 leden telt, wordt opgeroepen tot protest in Brussel op maandag 14 februari.

In Ottawa leggen ruim 5.000 vrachtwagenchauffeurs de stad al sinds midden januari plat. Uit protest tegen de coronamaatregelen in Canada blokkeert het zogeheten Freedom Convoy onder meer al dagenlang de wegen in de hoofdstad. De situatie is er zelfs zo ernstig dat de noodtoestand intussen werd uitgeroepen.

Dat Canadese protest waait nu binnenkort mogelijk ook naar hier over. Het Belgian Convoy, dat al meer dan 8.000 leden telt op zowel Facebook als Telegram, wil met een groot Europees konvooi op maandag 14 februari naar Brussel trekken.

Momenteel is nog niet zeker of die betoging er ook daadwerkelijk komt. Hoewel de Belgische groep erg actief is online en er ook in andere Europese landen vergelijkbare oproepen zijn, werd er nog geen officiële aanvraag tot betoging ingediend bij de burgemeester van Brussel, Philippe Close (PS). Zonder zijn goedkeuring is een betoging in de hoofdstad in principe verboden. Ondertussen verklaren zowel de federale als de lokale politie “de situatie wel te monitoren”.