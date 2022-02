Hij zwijgt in alle talen over Dean (4) en wil absoluut niet naar België: Dave De Kock voor het eerst voor Amsterdamse rechter

Dave De Kock (34), die in Nederland in de cel zit voor de ontvoering en dood van de kleine Dean (4), wil niet naar ons land overgebracht worden. Dat bevestigt zijn advocaat. Hij verschijnt vandaag voor de rechtbank in Amsterdam die over zijn overlevering moet beslissen. Drie weken na de dood van het kleutertje is het nog steeds niet duidelijk in welke omstandigheden hij precies om het leven kwam.