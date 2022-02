Veel verbazing over uitspraak Magnette over uitstap e-commerce: “Economie van 100 jaar geleden”

In een interview met Humo maakt Magnette duidelijk dat er wat hem betreft niet te veel in huis moet komen van versoepelingen in de e-commerce. De regering buigt zich binnenkort over een soepelere regerling voor de e-commerce tussen 20.00 uur en middernacht, maar volgens Magnette moet nachtarbeid beperkt blijven tot een beperkt aantal sectoren en e-commerce is daar niet bij. “Daarom wil ik na de kernuitstap graag de e-commerce-uitstap realiseren”, klinkt het provocerend.

LEES OOK. Paul Magnette: “Laat België maar het eerste land zonder e-commerce worden”

“Terugkeren naar economie van 100 jaar”

De liberale voorzitters Egbert Lachaert (Open VLD) en Georges-Louis Bouchez (MR) zijn het - vanzelfsprekend - niet eens met de standpunten van hun PS-collega Paul Magnette over de e-commerce.

“Terugkeren naar de economie van 100 jaar geleden zal ons niet helpen. E-commerce kan duizenden mensen nu een job bezorgen. We gaan dat toch niet laten liggen?”, reageert Lachaert via twitter. Eenzelfde reactie laat ook Bouchez optekenen. “De 19de eeuw kan geen samenlevingsmodel zijn. Vooruitgang is een kans. We hebben een open geest en aanpassingsvermogen in onze samenleving nodig voor meer welzijn. We mogen e-commerce niet alleen aan andere landen overlaten. We zouden honderden miljoenen verliezen.”

Lachaert merkt nog op dat de PS met Pierre-Yves Dermagne de minister van Werk levert. “Die moet zorgen voor werk, niet voor eeuwige werkloosheid!” In een korte reactie luidt het op diens kabinet dat “e-commerce wat ons betreft niet de regel mag worden. Voor levendige stadscentra hebben we echte winkels nodig.”

CD&V-voorzitter Joachim Coens zegt op Twitter dat het geen of-verhaal, maar een en-verhaal is. “Het is niet lokale winkels of e-commerce. De toekomst ligt in de combinatie van aantrekkelijke winkels én een online aanbod. We moeten de sector van e-commerce hier creëren die duurzaam is en met correcte arbeidsvoorwaarden werkt.”

Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) noemt de uitspraak van Magnette dan weer “wereldvreemd” op Twitter. “De wereldvreemdheid van het standpunt Paul Magnette tart alle verbeelding. E-commerce komt zeker met uitdagingen, beter die aanpakken dan de deur sluiten. Vlaanderen zet wél in op digitalisering en de economische groei in de toekomst.”

“Niet van deze tijd”

“Wie zegt dat e-commerce moet verdwijnen, leeft nog in het stenen tijdperk.” Dat zegt topman Danny Van Assche van ondernemersorganisatie Unizo. Hij pleit wel voor maatregelen om eerlijke concurrentie te garanderen tussen de internationale en lokale spelers.

Van Assche vindt de uitspraak van Magnette “niet van deze tijd”, zegt hij. “E-commerce is een heel belangrijk onderdeel geworden van de manier waarop mensen hun aankopen doen. Dat gaat nooit meer weg.”

“Wij hopen dat mensen nog heel lang naar de winkel kunnen gaan, en we hopen ook dat mensen geleerd hebben dat lokaal winkelen belangrijk is. Als er niet meer gekocht wordt bij lokale winkels, verdwijnen die en zijn er minder inkomsten en jobs in ons land, en lopen steden en dorpskernen leeg. Het is dus belangrijk om lokaal te kopen, maar mensen gaan dat uiteraard ook via e-commerce doen.”

Unizo wil wel maatregelen zodat binnenlandse handelaren op dezelfde manier worden behandeld als grote internationale spelers. Het gaat dan bijvoorbeeld over de fiscale behandeling, of over inspecties. Ook pleit de ondernemersorganisatie al langer voor een verbod op gratis retourzendingen.

“Ongeziene roekeloosheid”

Comeos, de federatie van de handelssector, reageert maandagavond teleurgesteld op de uitlatingen van Magnette. “Zijn voorstel om van België het eerste land te maken zonder e-commerce getuigt van een ongeziene roekeloosheid”, klinkt het.

De federatie wijst erop dat de Belgen massaal online shoppen, meer dan 80 procent doet dat nu al. “Als al die goederen uit het buitenland moeten komen, verliezen we 9 miljard euro aan omzet en tienduizenden jobs”.

Comeos betreurt dat de PS-voorzitter denkt dat e-commerce enkel minderwaardige jobs oplevert, en dat consumenten maar moeten wachten op hun bestelling. “Hij denkt dat enkel fysieke winkels het wel zullen overleven. Maar hij heeft het fout. De realiteit is dat elke fysieke winkelketen vandaag ook een digitale strategie heeft en dat de toekomst van de handel fysiek én digitaal zal zijn”, klinkt het. “Als Magnette geen slechte jobs wil, dan is de oplossing simpel: dan moet hij mee de digitale handel vooral hier in België organiseren in plaats van nu bij buitenlandse wereldspelers.”

Comeos gelooft dat er wel degelijk plaats is voor een Belgisch alternatief voor de e-commerce vanuit het buitenland. De periode van de lockdown heeft dat aangetoond, klinkt het: in 2020 verdubbelde het aantal onlinewinkels bijna tot 49.000 stuks. “We moeten dus niet afbouwen, we moeten als Belgische handelaar net de kans krijgen om aan de moderne consument alle comfort te bieden. Laat e-commerce hier floreren in plaats van over de grens en je wint drie keer: er is meer economische toegevoegde waarde in eigen land, met lokale leveranciers. We kunnen dit met Belgische jobs organiseren tegen respectabele loon- en arbeidsvoorwaarden. En ten derde kunnen we zo meer lokale leveringen mogelijk maken en levendige stadskernen met lokale logistieke hubs”, zegt Comeos-topman Dominique Michel.