Nike zegt sponsorcontract met van verkrachting beschuldigde Mason Greenwood op

Greenwood werd afgelopen week vrijgelaten en onder juridisch toezicht geplaatst. Het onderzoek blijft evenwel lopende. Hij werd aanvankelijk gearresteerd en in hechtenis geplaatst op verdenking van verkrachting en mishandeling. Later kwamen daar ook nog seksuele agressie en doodsbedreigingen bij.

Nike gaf eerder al te kennen zich grote zorgen te maken om de zware beschuldigingen en dat het de situatie van nabij opvolgt. Het hakte nu dus een belangrijke knoop door. “Mason Greenwood is niet langer een Nike-atleet.”

Ook Man Utd ondernam al stappen door de speler te schorsen voor wedstrijden en trainingen. Het biedt ook geen merchandise met zijn naam meer aan.

Greenwood genoot zijn jeugdopleiding op Old Trafford en maakte in 2019 zijn debuut in de hoofdmacht. In 129 wedstrijden liet hij 35 doelpunten optekenen. Zijn huidige contract loopt nog tot 2025.

Verder telt hij één selectie voor de Engelse nationale ploeg (september 2020).