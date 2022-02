Pol Vandemeulebroucke stopt als advocaat: “Ik gun ze het plezier niet dat ze me schrappen”

Pol Vandemeulebroucke (57) is geen advocaat meer. Vlaanderens meest omstreden strafpleiter vroeg vorige week zelf aan de Antwerpse balie om hem te schrappen. Vandemeulebroucke trad op in zware dossiers als de zaak-Aquino en de Kasteelmoord, en was ooit advocaat van Hans Van Themsche (die in 2006 in Antwerpen twee mensen doodschoot) en van ­Danny Vanhamel (de ontvoerder van Anthony De Clerck).

In 2021 werd Vandemeulebroucke echter tot een jaar cel veroordeeld voor het lidmaatschap van een criminele organisatie, omdat hij te dicht bij een ­Albanese cocaïnetrafikant zou hebben gestaan. Vorige week dinsdag verwierp het Hof van Cassatie zijn beroep tegen die veroordeling.

Daarnaast hangt er Vandemeulebroucke nog minstens één andere rechtszaak boven het hoofd, voor gelijkaardige feiten. Bovendien wordt er een tuchtonderzoek tegen hem gevoerd, na klachten van meerdere cliënten. “Ik weet ook wel dat de Orde van Advocaten een onderzoek naar mij voert. Maar ik gun ze het plezier niet dat ze me schrappen als advocaat. Dan hou ik liever de eer aan mezelf.”(me)