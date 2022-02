Italië wil in 2032 EK voetbal organiseren

Kandidaten hebben tot 23 maart de tijd om zich te melden. Voor 12 april 2023 moeten ze hun project voorstellen. In september van dat jaar wordt bekendgemaakt waar het EK zal plaatsvinden.

Italië organiseerde het EK al in 1968 en 1980. In 2024 vindt de eindronde plaats in Duitsland. Vorig jaar werden vier wedstrijden van het EK in Rome gespeeld. De finale in het Wembleystadion in Londen werd door Italië gewonnen.