Majeed Ashimeru staat eindelijk weer in de basis na zware maanden op de bank: “Starten is de beste manier om je te laten gelden”

En of hij heeft afgezien op de bank de voorbije maanden. Majeed Ashimeru (24) had op den duur nog zo weinig zelfvertrouwen, dat hij zich maar afmeldde voor de Afrika Cup met Ghana. Inmiddels zit het tussen de oren al beter en voetballen blijkt hij nog altijd te kunnen. Bij zijn eerste basisplaats sinds november liet hij afgelopen zondag een prima indruk. “Er zit nog veel meer in mij”, klinkt het.