Afscheid langs de achterdeur: ex-Rode Duivel Mousa Dembélé stopt per direct met voetballen (ondanks lucratief voorstel)

Clubs hoeven niet langer te bellen. Mousa Dembélé (34) is gestopt met voetballen, ondanks een lucratief voorstel om langer in China te blijven.

11 augustus. Dan speelde Mousa Dembélé bij zijn Chinese club Guangzhou City zijn laatste match als profvoetballer. Een kwartier voor tijd moest Dembélé tegen Henan Songshan Longmen (1-1) naar de kant, maar niemand die toen al kon vermoeden dat de Antwerpenaar nadien niet meer op een voetbalveld te bewonderen zou zijn.

Aanbiedingen genoeg namelijk. Guangzhou City bood Dembélé, wiens overeenkomst in China afliep op 31 december, nog een contractverlenging. De Chinezen dachten (verkeerdelijk) dat het zou volstaan om Dembélé langer in Azië te houden. Ook clubs uit België en het buitenland kwamen van een kale reis thuis wanneer ze bij de entourage van de transfervrije middenvelder polsten wat de mogelijkheden waren. Allen kregen ze een gelijkaardig antwoord: “We zullen het Mousa voorleggen, maar...”

Dembélé had er simpelweg geen zin meer in. Hij heeft genoeg van het steeds wederkerende blessureleed – ook de laatste weken in China had hij kleine pijntjes. Maar wat écht doorslaggevend was om ermee op te houden? Het welzijn van zijn kinderen Maleec (7) en Fellah (4). De twee gaan naar school in Antwerpen en Dembélé wil meer tijd met hen doorbrengen. De voorbije weken verbleef hij reeds in zijn geboortestad, waar hij een leven leidt ver weg van de spotlights. En dat bevalt hem uitstekend.

Bij de Rode Duivels had Dembélé eerder al afscheid genomen. In november 2019 kondigde hij, na 82 caps en vijf goals, zijn pensioen als international aan.

Op clubniveau speelde Dembélé in vier competities. Zijn loopbaan begon bij Germinal Beerschot, toen nog als spits, waarna hij in de Eredivisie bij Willem II en AZ ging voetballen. Vervolgens ging het naar de Premier League, bij Fulham en Tottenham, om in 2019 uiteindelijk bij Guangzhou City in China te belanden. Daar verdiende Dembélé, dan al op zijn retour, liefst negen miljoen euro per jaar.

Minstens even belangrijk als het financiële is de sportieve balans. Dembélé telt 587 wedstrijden op clubniveau. Hij scoorde daarin 62 keer en gaf 49 assists. Hij pakte amper twee collectieve prijzen: een titel en een Johan Cruijff-schaal met AZ. Het zal daarbij blijven.

Nu wordt het zandkastelen bouwen, speeltuinen bezoeken en... fitnessen en basketballen. Want dat doet Dembélé wel nog. Maar voetballen? Neen, dat is een afgesloten hoofdstuk.