Analist Johan Boskamp velt zijn oordeel over de Nederlanders in de Jupiler Pro League: “Schreuder mag wat meer van de Hollandse school afstappen”

Wie is de beste Nederlander in België? Wij schreven al dat Joshua Zirkzee beter is dan Noa Lang en dat leverde ons een hoop commentaar op. Maar wordt Lang bij Club Brugge net niet minder efficiënt gemaakt door zijn Hollandse coach Alfred Schreuder? Voer voor discussie en dus riepen we de hulp in van een specialist: Johan Boskamp (73). “De beste? Straks wordt Bart Nieuwkoop gewoon kampioen met Union.”