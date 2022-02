Essevee rekent op verloren zoon Omar Govea in cruciale inhaalmatch tegen KV Oostende: “Als hij aan de bal komt, kan er iets gebeuren”

Nee, Essevee raakt voorlopig niet weg uit het degradatiemoeras. Ook na 25 speeldagen en een kansloze 2-0-nederlaag in Genk blijft de realiteit wat ze is. Zulte Waregem telt nog steeds slechts twee punten voorsprong op Seraing, de voorlaatste in de stand. De opdracht voor de inhaalwedstrijd tegen KV Oostende, dat in de stand op zijn beurt twee punten meer telt dan Essevee, is dan ook simpel: winnen.