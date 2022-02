Een beer uit Berlijn: Jordan Torunarigha moet in Gent bewijzen dat hij klaar is voor de Bundesliga

Zondagmiddag vierde Jordan Torunarigha zijn debuut in Gentse loondienst. De 24-jarige Duitse centrale verdediger met Nigeriaanse roots drukte meteen zijn stempel en scoorde zonder twijfel goede punten bij Hein Vanhaezebrouck. Wij gingen op zoek naar zijn roots en het pad dat Torunarigha bewandelde. Van het Oost-Duitse Chemnitz, via Berlijn tot in Gent.

24 jaar geleden werd Jordan Torunarigha geboren in Chemnitz, een stad in het voormalige Oost-Duitsland. Vader Torunarigha, Ojokojo, verdiende er zijn sporen als profvoetballer bij de lokale voetbalclub. Meer zelfs, Torunarigha senior was de eerste Afrikaanse voetballer in de Oost-Duitse voetbalcompetitie na de val van de Berlijnse muur.

Jordan groeide op in een warm gezin en ook vandaag hecht de ietwat timide nieuwkomer bij de Buffalo’s nog steeds veel waarde aan zijn familie en vrienden. Hij belandde als jonge snaak bij Hertha BSC, dat bekendstaat om zijn zeer hoogstaande jeugdwerking en daar doorliep hij de jeugdrangen om vervolgens zijn professionele debuut te vieren op 19-jarige leeftijd.

Als jeugdinternational, vorige zomer maakte hij nog deel uit van de Duitse olympische ploeg, kan Torunarigha flink wat adelbrieven voorleggen, maar toch schopte hij het niet tot een vaste waarde bij Hertha. Geremd door blessures moest hij al te vaak verstek laten gaan en als hij dan toch mocht spelen, liet hij zich net iets te vaak betrappen op jeugdzondes. Black-outs, zoals Berlijnse insiders het noemen.

Torunarigha is allerminst afgeschreven bij de Berlijnse Bundesliga-club, maar een uitleenbeurt drong zich deze winter wel op. De 24-jarige linksvoetige verdediger zag zijn ontwikkeling afgeremd door de stevige concurrentie bij het team van coach Tayfun Korkut, dus beide partijen achtten het moment rijp voor een buitenlandse uitleenbeurt.

Met zijn snelheid, fysieke présence en technische bagage is Torunarigha, die naar het voorbeeld van zijn broer Junior – die zelf ook een profloopbaan uitbouwde – begon als spits, zeker een aanwinst voor de Gentse defensie. Toch is hij geen ‘patron’ die constant de lijnen zal uitzetten. Daarvoor mist hij wat persoonlijkheid. Het stoere uiterlijk en de flamboyante outfits die hij maar wat graag via zijn sociale media showt, zijn op dat punt wat misleidend.

Zoals wel meer jongens van zijn leeftijd is Torunarigha inderdaad bijzonder actief op sociale media, maar nog meer onderscheidt hij zich door zijn engagement voor een organisatie die zich ontfermt over kansarme kinderen in Berlijn en hen de kans biedt om te sporten. De medewerkers van de KAA Gent Foundation wrijven zich ongetwijfeld in de handen, wanneer ze dit lezen.

De nieuwe Boateng

Torunarigha is met een duidelijke missie naar Gent afgereisd. Voor het eerst treedt hij uit zijn comfortzone. Voetbaltechnisch maar ook op persoonlijk niveau. Hij leeft al bijna zijn hele leven in Berlijn en nu moet hij zich op Belgische bodem staande weten te houden en zijn Duitse broodheren ervan te overtuigen dat hij wel degelijk eindelijk klaar is voor de grote doorbraak.

Het talent en de kwaliteiten om te slagen heeft de Berlijnse brok graniet van 1m91 zonder twijfel. Het wordt de komende weken en maanden voor hem vooral zaak om een basisplaats te veroveren. Ja, het is money time voor Jordan en met koele kikkers als Michael Ngadeu, Joseph Okumu en Andreas Hanche-Olsen aan zijn zijde lijkt hij in de Ghelamco Arena alvast de ideale biotoop gevonden te hebben om eindelijk te bewijzen waarom Hertha-insiders hem ooit ‘de nieuwe Jérôme Boateng’ doopten.