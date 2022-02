Kom op tegen Kanker waarschuwt voor link tussen parfums en borstkanker: klopt dat?

KOTK onderzocht samen met Stichting Tegengif uit Nederland en de Deense consumentenbond 20 parfums van onder andere Giorgio Armani, Hugo Boss, Lancôme en Zadig&Voltaire. Daarin vonden ze 26 “problematische stoffen” die gelinkt worden aan verstoring van de hormonenbalans, een verminderde vruchtbaarheid, allergieën en milieuschade. Het gaat onder andere om ethylhexyl methoxycinnamate dat de hormonenbalans kan verstoren en in één parfum – Twilly d´Hermès – ook de geurstof butylphenyl methylpropional. Die kan zowel de hormonen verstoren als gevolgen hebben voor de vruchtbaarheid. Al is die vanaf 1 maart binnen de EU wel verboden in cosmetica.

Nuance nodig

Toxicoloog Jan Tytgat wil geen storm in een glas water ontketenen — © luc daelemans

Toxicoloog Jan Tytgat (KU Leuven) nuanceert. “Het merendeel van die 26 stoffen zijn allergenen of stoffen die invloed hebben op het milieu. Bij allergenen reageert maar een deeltje van de gebruikers er allergisch op. Die weten dat vaak én gebruiken het niet meer. Bij de invloed op het milieu, zijn de hoeveelheden die parfumgebruik met zich meebrengt verwaarloosbaar. Daar zie ik dus niet direct een probleem. Wat rest zijn die twee stoffen die hormoonverstorend of reproductietoxisch zijn. Daar moet je inderdaad streng op zijn. Wat al gebeurt, één van de twee is binnenkort al verboden. We moeten opletten dat we hier geen storm ontketenen in een glas water. Parfum doe je niet om het uur op én vaak ook eerder op textiel. Het is niet wetenschappelijk bewezen dat zo’n normaal gebruik verhoogde risico’s met zich meebrengt.” (csn)