Psychiater Peter Adriaenssens: “Er moet een onafhankelijk meldpunt komen voor grensoverschrijdend gedrag aan universiteiten”

Studenten of medewerkers van universiteiten moeten terecht kunnen bij een onafhankelijk meldpunt om grensoverschrijdend gedrag aan te kaarten. Dat heeft psychiater Peter Adriaenssens gezegd in De Afspraak. De voormalig KU Leuven-professor reageert daarmee op de getuigenissen van studenten die de afgelopen week opdoken.

Er kwamen afgelopen week getuigenissen aan de oppervlakte van meerdere studenten van de Vrije Universiteit Brussel en de UGent over grensoverschrijdend gedrag aan hun universiteiten. Kort daarna volgden ook verhalen over een professor van de KU Leuven die in dat kader in opspraak was gekomen.

De universiteit bevestigde dat er effectief melding van grensoverschrijdend gedrag werd gedaan in 2019, maar benadrukte dat de situatie destijds “zeer ernstig en structureel opgevolgd werd”.

In De Afspraak pleitte kinderpsychiater Peter Adriaenssens, zelf professor geweest aan de KU Leuven, voor een onafhankelijk meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag. “Je moet slachtoffers omringen met een veelheid aan initiatieven zodat iemand zich vrij voelt om het ergens te signaleren”, zei hij. “Je zou eigenlijk een Vlaams nummer moeten hebben, niet alleen interne nummers waar velen wantrouwen in hebben.”

Onafhankelijk team nodig

Volgens Adriaenssens vraagt het veel om je in te beelden van iemand die je kent, een collega, dat die zo’n gedrag zou stellen. Daarom zijn er externen nodig om de situatie met een objectieve blik te bekijken. “Op het ogenblik dat een slachtoffer zegt ‘die persoon houdt zijn handen niet thuis’, zijn er een heleboel mensen die zeggen ‘dat kan ik mij niet voorstellen’. Het vraagt veel om je in te beelden dat iemand die je kent heel anders kan zijn in bepaalde omstandigheden”, aldus Adriaenssens.

In een onafhankelijk team zouden dan ook mensen moeten zijn die kennis hebben over grensoverschrijdend gedrag en daderbehandeling. “Deze verhalen moeten ons inspireren om een omslag te maken. Universiteiten moeten ieder jaar opnieuw duidelijk maken wat de spelregels zijn, voor studenten én personeel.”