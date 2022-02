In Nederland duikt opnieuw arts op die eigen sperma gebruikte om vrouwen te insemineren

Al voor een vierde keer is in Nederland vastgesteld dat een arts zijn eigen sperma gebruikte bij vruchtbaarheidsbehandelingen. Dat melden Nederlandse media. De man zou tussen 1977 en 1985 minstens één kind verwekt hebben. Het betrokken ziekenhuis heeft nu een onafhankelijk onderzoek aangevraagd om na te gaan of de arts van nog meer kinderen van patiënten de vader is.

Het is al voor een vierde keer op korte tijd dat bekend is geraakt dat een Nederlandse vruchtbaarheidsarts zonder toestemming zijn eigen zaad insemineerde bij vrouwelijke patiënten. De arts in kwestie is Henk Nagel, hij werkte in het Carolus Ziekenhuis in Den Bosch. Vrouwen die zich ooit door hem lieten behandelen, worden nu gevraagd zich te melden.

De zaak kwam aan het licht toen een donorkind zich bij het betrokken ziekenhuis, het Carolus Ziekenhuis in Den Bosch, meldde. Hij was via DNA-onderzoek op zoek gegaan naar zijn biologische vader en vond “voorzichtige matches” met oud-gynaecoloog Nagel. Uit verder onderzoek bleek dat Nagel effectief de vader is van het donorkind.

Nagel gaf toe dat hij in nog drie andere gevallen zijn eigen sperma gebruikte. Hij zou dat naar eigen zeggen gedaan hebben om wensouders te helpen. Of daar ook effectief kinderen zijn uitgekomen, is nog niet duidelijk. Het ziekenhuis heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd ingelicht en er zal een onafhankelijk onderzoek opgestart worden.