Europees kampioen voetbal Italië wil Euro 2032 organiseren

Italië heeft aangegeven host te willen zijn voor het Europees kampioenschap 2032. Dat maakte de Italiaanse Voetbalfederatie (FIGC) maandag bekend aan de UEFA. Normaal wilde Italië ook het EK in 2028 organiseren, maar het laat deze hoop nu vallen.

De Italiaanse voetbalbond heeft aangegeven te willen meedingen voor het recht om Euro 2032 te organiseren. De UEFA zei in december dat landen die geïnteresseerd zijn in het organiseren van het EK van 2028 of 2032 hun bod tegen maart van dit jaar moeten bevestigen.

Alle kandidaten worden dan in april bekendgemaakt, welk van deze landen het EK mag organiseren wordt pas in september 2023 beslist. Momenteel zijn er, naast Italië, nog geen andere kandidaten bekend.

Origineel wilde de huidige Europees kampioen een bod te doen om Euro 2028 of het WK 2030 te mogen organiseren, maar de Italiaanse Voetbalfederatie FIGC zei dat het Europees kampioenschap van 2032 een “breder tijdvenster” zou bieden om de stadioninfrastructuur van het land te moderniseren. Sommige Italiaanse stadions zijn namelijk niet meer vernieuwd sinds het WK van 1990, het laatste grote voetbaltoernooi dat door Italië werd georganiseerd.

Italië versloeg Engeland in de finale van Euro 2020, die werd gehouden in verschillende gaststeden in heel Europa, waarbij Rome vier wedstrijden organiseerde.