200.000 Belgen kunnen deze week uitnodiging voor vierde prik in de brievenbus krijgen: “Voor hen is dit boosterprik”

Zo’n 200.000 landgenoten kunnen vanaf deze week een uitnodiging in de bus krijgen voor hun vierde prik van het coronavaccin. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) dinsdag gezegd in ‘De Ochtend’.

Het doelpubliek van die vierde prik zijn mensen met een verminderd immuniteitsstelsel. Het gaat volgens minister Beke om bijvoorbeeld kankerpatiënten die een chemobehandeling krijgen of om mensen die een transplantatie hebben ondergaan en medicatie nemen om de afstoot van het nieuwe orgaan tegen te gaan. Komen ook in aanmerking: mensen met een verzwakte immuniteit, zoals mensen die het syndroom van Down hebben.

“Het gaat in totaal om zo’n 200.000 mensen die vanaf deze week een uitnodiging kunnen krijgen", aldus Beke. De vierde inenting, voor wie in aanmerking komt vanaf 12 jaar oud, zal gebeuren met het vaccin van Pfizer of Moderna.

Vierde prik is boosterprik

De minister zegt dat deze groep mensen hun derde prik al in september kregen. “De eerste drie prikken wordt voor deze mensen als een basisvaccinatie gezien, het is de vierde prik die voor hen geldt als booster”, klink het.

Voor de rest van de samenleving is zo’n vierde prik nog niet aan de orde. “We hebben wel aan de Hoge Gezondheidsraad gevraagd of we een herhalingsprik moeten inplannen voor mensen die in een woonzorgcentrum leven. De rest van de bevolking komt niet in aanmerking, al sluit ik niet uit dat het kan.”