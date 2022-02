Adviseur Joe Biden Eric Lander neemt ontslag na beschuldigingen van pestgedrag: “Ik ben er kapot van”

Eric Lander, een hooggeplaatste wetenschappelijk adviseur van het Witte Huis, heeft maandag ontslag genomen na beschuldigingen van intimidatie op de werkplek. President Joe Biden had aan het begin van zijn ambtstermijn nog beloofd dergelijk gedrag niet te zullen tolereren.

“Ik ben er kapot van dat ik voormalige en huidige collega’s heb gekwetst door de manier waarop ik tegen hen heb gesproken”, schreef Eric Lander, directeur van het bureau voor wetenschaps- en technologiebeleid, in zijn brief. “Ik probeerde mezelf en mijn collega’s te stimuleren om gemeenschappelijke doelen te bereiken, soms door dingen in vraag te stellen en te bekritiseren”, klonk het. Lander gaf toe dat hij daarin “te ver” ging.

Gewaarschuwd

Eric Lander superviseerde onder andere het recent gelanceerde initiatief van Joe Biden om het aantal sterfgevallen door kanker de komende 25 jaar met ten minste de helft te doen dalen. De dag na zijn inauguratie waarschuwde de Democratische president zijn medewerkers echter dat hij geen ontsporingen zou tolereren. “Ik meen het wanneer ik zeg dat als je met mij werkt en ik hoor dat je een collega respectloos of met misprijzen behandelt, ik je op staande voet ontsla”, aldus de toen kersverse president.

Lander is niet de enige in Joe Biden’s team die zijn koffers moet pakken. Eerder moest ook een woordvoerder al opstappen nadat hij een journaliste had bedreigd en seksistische opmerkingen tegen haar maakte tijdens een telefoongesprek.