Nederlandse politie vindt 26 gestolen wedstrijdduiven uit België terug

In het Nederlandse Moerdijk, in de provincie Noord-Brabant, heeft de politie maandag drie verdachten aangehouden op verdenking van heling of diefstal van 26 kostbare wedstrijdduiven. De duiven bleken uit België te komen.

De politie botste op de dieren tijdens een controle van het voertuig op de A16 ter hoogte van Moerdijk. Naast de drie inzittenden uit Nederland en Oekraïne zaten tientallen duiven in een mand. De twee mannen en een vrouw brachten een onsamenhangend verhaal over de herkomst en de bestemming van de duiven en dat maakte de agenten argwanend. Uit verder onderzoek van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid bleek uit de ringen aan de duivenpoten dat de rechtmatige eigenaar een Belg is. Na nachtelijk telefonisch contact en een controle in de duiventil door de eigenaar in België bleek effectief dat hij 26 wedstrijdduiven miste.

De 47-jarige man en 57-jarige vrouw uit Oekraïne en een 32-jarige Nederlander zitten intussen vast voor verhoor. De duiven keren terug naar hun duiventil in België. De politie vermoedt dat de duiven waren bestemd voor een nieuwe eigenaar in Oekraïne.

Volgens de Nederlandse politie is het gezien de omstandigheden en de manier waarop de verdachten mogelijk te werk zijn gegaan, mogelijk dat de verdachten zich bezighouden met zogenaamd mobiel banditisme. Dat zijn (inter)nationaal rondtrekkende criminele groepen, vaak maken ze zich samen schuldig aan diefstal of inbraak.