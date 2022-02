Dertien mensen gearresteerd na grootschalige politieactie in Antwerpen in kader van terreuronderzoek

Dinsdagochtend zijn in Antwerpen dertien huiszoekingen bevolen door een onderzoeksrechter in het kader van een terreuronderzoek. Dertien mensen werden uiteindelijk ook aangehouden. Dat meldt het Federaal Parket zelf in een persbericht, dat verder geen informatie verspreidt in functie van het lopende onderzoek.

“In het kader van een dossier dat bij het federaal parket is geopend wegens deelname aan de activiteiten van een terroristische groep, heeft de met het dossier belaste onderzoeksrechter van Antwerpen deze dinsdagochtend dertien huiszoekingen bevolen in de regio Antwerpen”, klinkt het in het persbericht.

Het ging om een grootschalige actie: een honderdtal agenten van de Federale Gerechtelijke Politie nam deel aan de operatie in Antwerpen. Die zou zonder incidenten verlopen zijn. Het doel van de actie was het in kaart brengen van de activiteiten van een Antwerpse groep die in het vizier van politie was gekomen. Het zou gaan om een groep binnen het salafistisch jihadistisch milieu. Dertien personen werden gearresteerd en zullen in de loop van de dag voor de onderzoeksrechter verschijnen. Die zal beslissen over een eventuele verdere aanhouding.