Kleine Jesse (5) verdween uit McDonald’s, maar nog veel vragen over dodelijk drama in Antwerpen-Centraal: “We houden alle opties open”

Het vijfjarige jongetje uit Hasselt dat maandag dood werd teruggevonden in een donkere treintunnel onder het station Antwerpen-Centraal was anderhalf uur eerder weggelopen uit een nabijgelegen McDonald’s-restaurant. Maar het is onduidelijk hoe Jesse om het leven kwam, er blijven dus veel vragen over dit drama. “We houden zoals steeds alle opties open”, aldus het Antwerpse parket.