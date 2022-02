Als een tafel een wapen wordt: waarom Poetin zijn langste meubilair bovenhaalde voor ontmoeting met Macron

Daar zaten ze dan in het Kremlin voor hun topoverleg over Oekraïne. De Russische president Vladimir Poetin aan de ene kant van de tafel, de Franse president Macron aan de andere, met tussen hen in een tafel die zo uit de kluiten gewassen was dat de fotografen van dienst ongetwijfeld even panikeerden. Een coronamaatregel, luidde de officiële verklaring, maar de symboolwaarde van de foto is bijna even groot als de tafel zelf.