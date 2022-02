Minister Frank Vandenbroucke biedt uitzicht op code oranje: “Besmettingen zitten over piek”

Volgens minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke zal het Overlegcomité vrijdag “met redelijk vaste grond onder de voeten” kunnen beslissen over een herziening van de coronamaatregelen. De Vooruit-vicepremier leek dinsdagmiddag in de commissie Binnenlandse Zaken van de Kamer alvast aan te sturen op een terugschakeling van code rood naar oranje van de coronabarometer.

Het Overlegcomité van de federale regering en de deelstaten komt vrijdag opnieuw samen om te overleggen over de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Die zijn sinds kort geregeld door de coronabarometer, die aan de hand van - onder meer - het aantal ziekenhuisopnames en de bezetting op de afdelingen intensieve zorg, een vaste set aan regels oplegt.

Momenteel staat de barometer op rood, de strengste van drie kleurcodes. Maar gezien de besmettingen nu snel dalen en de ziekenhuisopnames mogelijk een plateau hebben bereikt, is de verwachting dat de regeringen vrijdag naar code oranje kunnen schakelen.

Daar lijkt ook minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke op aan te sturen. “De besmettingen zitten over de piek, de hypothese is dat dan ook de hospitalisaties en de bezetten op IC-afdelingen zullen dalen. Dat zal ons waarschijnlijk toelaten om vrijdag met redelijk vaste grond onder de voeten vooruit te kijken op wat komen gaat. En de enige relevante beslissing die men kan nemen, is dat men gaat van rood naar oranje”, zei hij dinsdag in de commissie Binnenlandse Zaken van de Kamer.

Heropening nachtleven

In code oranje kan het nachtleven heropenen, is er voor de horeca geen sluitingsuur meer en kan er ook soepeler worden omgesprongen met de bezetting voor publieke evenementen, verduidelijkte Vandenbroucke.

Over de mondmaskerplicht voor kinderen vanaf 6 jaar liet de Vooruit-vicepremier zich niet uit. Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) riep maandag op om die verplichting zo snel mogelijk te herbekijken. Ook voor N-VA-Kamerlid Yngvild Ingels moet dat vrijdag een prioriteit zijn, zei ze in de Kamer. Bert Moyaers (Vooruit) beaamde dat.

Teststrategie onder de loep

Vandenbroucke had het wel over een andere belangrijke werf, de toekomst van de teststrategie. De ministers van Volksgezondheid van het land bespreken daar volgende week een evaluatie over van de hand van de ECDC, het Europees centrum voor ziektepreventie en -bestrijding, zei hij.

De politiek moet breder ook nadenken over de coronastrategie op lange termijn. Als het virus over zijn piek heen is en de coronabarometer terug in de kast is verdwenen, moet er een plan klaar liggen om maatregelen onmiddellijk te heractiveren als dat nodig is, vindt hij. “Dat wordt het essentiële politieke debat.” Vandenbroucke verwees daarbij onder meer naar een test- en quarantainestrategie en een mogelijke re-introductie van het Passenger Locator Form, maar ook naar de vaccinatieplicht voor het zorgpersoneel.