“Vier Belgische Syriëstrijders betrokken bij massale ontsnapping uit gevangenis na aanval door Islamitische Staat”

In de gevangenis in het Syrische al-Hasakah, dat onlangs het doelwit was van een grootschalige aanval door Islamitische Staat, bevonden zich vier mensen met een band met België. Dat schrijft Le Soir op gezag van het federale parket. Het OCAD is op de hoogte van de mogelijke ontsnapping van het viertal en speurt hen actief op.

De Ghwayran-gevangenis in al-Hasakah, in het noordoosten van Syrië, wordt beheerd door de Koerdische strijdmacht die de plak zwaait in de semiautonome regio Rojava: de Syrian Democratic Forces (SDF) houden er 3.500 à 5.000 jihadisten achter slot en grendel die werden gevangengenomen bij gevechten met Islamitische Staat. De gevangenis werd op 20 januari echter het doelwit van een grootschalige aanval door IS, dat probeerde de gevangen strijdmakkers te bevrijden. Opvallend: bij een soortgelijke maar kleinschaligere aanval op dezelfde gevangenis in maart 2020 konden al eens een onbekend aantal IS-strijders ontsnappen.

Ditmaal ging het om de grootste aanval door IS sinds het kalifaat in 2018 het overgrote deel van zijn territorium verloor. Zogeheten ‘sleeper cells’ lieten daarbij drie autobommen ontploffen aan de ingang van het complex, terwijl binnen de gevangenen simultaan in opstand kwamen. Het duurde zes dagen alvorens de Koerden, met steun luchtsteun van de Verenigde Staten, de gevangenis konden heroveren.

In de gevangenis bevonden zich zo’n 3.500 à 5.000 IS-strijders — © AFP

Vier met Belgische link

Onder de gevangen bevonden zich ook twaalf zogeheten foreign terrorist fighters die uit het buitenland naar de regio waren gekomen om te vechten voor Islamitische Staat. Vier van hen hadden een link met ons land: drie met de Belgische nationaliteit, en één die vermoedelijk via België naar het gebied afreisde. Het is onduidelijk of het viertal zich nog in de gevangenis bevindt, dan wel omkwam of ontsnapte bij de aanval.

Het federaal parket en het OCAD (Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse) zijn zich bewust van de feiten, en zoeken actief naar het viertal. “We wachten nog steeds op betrouwbare en bevestigde informatie van onze Belgische en buitenlandse partners over de status van deze vier mannen”, klinkt het bij het OCAD. “Het gaat om oorlogsgebied, dus het analyseren van informatie kost tijd.” Het federaal parket en het OCAD spreken zich voorlopig dan ook niet uit over het risico dat de vier IS-strijders met Belgische link vormen. “De informatie wordt geanalyseerd, maar dat is geen eenvoudige taak.”

Het duurde zes dagen alvorens de Koerden de gevangenis konden heroveren. — © EPA-EFE

Veel onduidelijkheid

De Koerdische autoriteiten blijken ook tweeëneenhalve week na de aanval namelijk erg vaag over de eindbalans van de aanval. Het is nog steeds niet duidelijk hoeveel doden er vielen bij de aanval, en hoeveel gevangenen er in totaal ontsnapt zijn. De SDF heeft het over 374 bevestigde gedode IS-leden, maar volgens de Wall Street Journal gaat het om bijna 500 doden aan beide zijden. En inmiddels blijven de Koerdische troepen in de stad Hassakeh naar verluidt tot op heden ontsnapte gevangenen opsporen en weer oppakken.

Er zouden zich in de verschillende gevangenissen in het noordoosten van Syrië momenteel een tiental IS-strijders met de Belgische nationaliteit bevinden. Maar ondanks Koerdische verzoeken daartoe is ons land – net als de meeste andere Europese landen – niet van plan om die mensen te repatriëren. Zij belanden zo in een grijze zone in een omgeving waar de invloed van IS nog steeds aanzienlijk is, een situatie die verschillende veiligheidsexperts zorgen baart.