Wie eieren van eigen kippen eet, krijgt te veel PFOS binnen. Niet alleen in de gekende verontreinigde gebieden zoals Zwijndrecht, maar overal in Vlaanderen. Dat staat in een nieuw rapport van de Vlaamse overheid. Is het nu in heel Vlaanderen gevaarlijk om eieren van eigen kweek te eten? Professor toxicologie Jan Tytgat (KU Leuven) geeft antwoord op de belangrijkste vragen.