Meer dan maand na verdwijning is Raphaël (10) teruggevonden bij vader in Panama, moeder reageert opgelucht

De tienjarige Raphaël vertrok eind december met zijn vader, die enkel bezoekrecht heeft, naar een “onbekende bestemming”. De politie startte een onderzoek en kon achterhalen dat de man zijn zoon had meegenomen naar Panama. De moeder van het kind, die intussen naar het land afreisde om de jongen te zoeken, kreeg afgelopen week het verlossende nieuws dat hij is teruggevonden.

Tijdens de feestdagen verbleef Raphaël enkele dagen bij zijn vader Koen, een Belg die in Duitsland werkt en woont. Toen zijn relatie met de Duitse Melanie stopt, kreeg de vrouw de jongen toevertrouwd. Koen kreeg wel bezoekrecht. Eind december liep het echter mis. Op 2 januari zou hij de jongen op de trein zetten naar Mühlacker, in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg, waar Melanie hem zou ophalen. Toen zijn moeder daar voor niets bleek te wachten, contacteerde ze de nieuwe vriendin van haar ex. Zij bevestigde dat Koen met Raphaël vertrokken was naar een “onbekende bestemming”.

De vader bleek een afscheidsbrief te hebben geschreven waarin hij zei dat alles te moeilijk voor hem was en dat het laten vaccineren van zijn kind “de druppel was die de emmer deed overlopen”. Daarop had hij besloten met zijn zoon te verdwijnen.

Veilig en wel

De politie werd ingelicht en al snel kon worden vastgesteld dat de vader met zijn zoon het vliegtuig naar Panama had genomen. Hun exacte locatie bepalen was echter moeilijker. Melanie vloog daarop zelf naar Panama en verspreidde er eigenhandig opsporingsaffiches.

Afgelopen donderdag kreeg de vrouw een verlossend telefoontje van het ministerie van Buitenlandse Zaken: de jongen was gelokaliseerd en verkeert in goede gezondheid.