Zoektocht naar Natacha (28): rugzak gevonden, politie zet drones in

De 28-jarige Natacha de Crombrugghe is al iets meer dan twee weken vermist in Peru, en nog steeds gaat de zoektocht verder. Ondertussen werd haar rugzak teruggevonden in de herberg waar ze verbleef, werden er ook vrouwenkleren tijdens een zoektocht gevonden en worden er drones ingeschakeld om de vrouw op te sporen.

Er wordt opnieuw met man en macht gezocht naar de 28-jarige Belgische Natacha de Crombrugghe. Zij was op vakantie in Peru, maar sinds 23 januari werd er niets meer van haar vernomen. Ze reisde alleen, zo vertelde de uitbaatster aan de politie. ‘s Anderendaags zou ze vertrokken zijn op een trektocht door de Colca Canyon, een ­diepe uitgestrekte kloof. Natacha vertrok alleen en liet een deel van haar bagage achter in het hostel, maar ze keerde nooit terug van die wandeltocht.

Ondertussen zijn haar ouders in Peru aangekomen om het onderzoek te volgen. Ook dinsdag wordt er verder gezocht naar de vrouw. Volgens lokale media zou een team van 25 politieagenten van de High Mountain Rescue Unit op pad zijn en zijn er ook twee agenten met drones aanwezig. Die drones worden ingezet omdat verschillende plaatsen moeilijk toegankelijk zijn. “Naarmate er meer dagen verstrijken, worden de zoekgebieden groter”, zegt Víctor Zanabria, hoofd van de lokale politie aan Canal N.

Maandagavond (Belgische tijd) raakte bekend dat er tijdens een zoektocht vrouwenkleren gevonden zijn. Het is niet duidelijk of die van Natacha zijn. De politie zal aan haar ouders vragen of dat het geval is. Dat zegt berggids Ignazio Mamani Viza aan Gazzeta de Arequipa.

Het parket van Brussel bevestigt dinsdag ook dat de rugzak van de jonge vrouw werd teruggevonden in de herberg waar zij verbleef. Er wordt nog onderzocht of er aanwijzigingen kunnen gevonden worden in de inhoud van de rugzak.

LEES OOK. Belgische Natacha (28) is al dagenlang vermist in Peru: “Er kunnen twee dingen gebeurd zijn met haar”

(sgg, aba)