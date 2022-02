Twee cruiseschepen in beslag genomen om schuld van 4,6 miljoen dollar: “Passagiers waren in paniek”

Twee luxe cruiseschepen die vanwege onbetaalde brandstofrekeningen hun toevlucht zochten in de Bahamaanse wateren, zijn niet langer op de vlucht. Autoriteiten op de Bahama’s hebben vrijdag de Crystal Symphony en Crystal Serenity in beslag genomen.

In januari werd bekend dat het luxe schip Crystal Symphony was doorgevaren naar de Bahama’s terwijl deze eigenlijk in Miami had moeten aanmeren. De kapitein nam die beslissing omdat het schip anders in beslag zou worden genomen omdat de rederijen nog een openstaande brandstofrekening hadden van 4,6 miljoen dollar.

Het jongere zusje van Crystal Symphony, die overigens wel groter is gebouwd, is de Crystal Serenity. Beide worden beheerd door de rederijen Crystal Cruises en Star Cruises. Deze worden aangeklaagd wegens contractbreuk. Omdat zij de brandstofrekening maar niet betaalden, eiste de rechter in januari dat de cruiseschepen Crystal Symphony en Crystal Serenity in beslag genomen mochten worden.

Vluchten

Als gevolg van deze uitspraak sloeg Crystal Symphony op de vlucht. Tegen alle afspraken in, voer het schip door naar Bimini op de Bahama’s om de inbeslagname te ontlopen. Iets meer dan een week later sloeg Crystal Serenity bestemming Aruba over, waar de afgebroken wereldcruise zou eindigen, en ging ook naar Bimini. De passagiers, van wie sommigen verwachtten door te varen naar Californië, werden overgezet naar Fort Lauderdale en vervolgens aan hun lot overgelaten.

De eigenaren van de schepen hadden vanaf de datum van het arrestatiebevel 14 dagen de tijd om de procedure aan te vechten. Dit mocht niet baten. The Washington Post en lokale media melden dat de schepen vrijdag rond 21.00 uur voor de kust van Freeport in beslag waren genomen.

Passagiers

Voor de passagiers aan boord van de cruiseschepen, was het een bizarre ervaring. Voor velen moest het de reis van hun leven worden: vier maanden op een luxe cruiseschip met tussenstops in onder andere Barcelona, Athene en St. Tropez.

“Op de derde dag kondigde het personeel aan dat ze failliet gingen en de 450 passagiers gingen afzetten op Aruba”, zegt Barry (75) in een interview met New York Post. Hij zat met zijn vrouw op de Crystal Serenity. “De kapitein zei door de intercom dat dit het einde was van de cruise. Het was het einde van alles.” Volgens zijn vrouw Allyn Jaffrey Shulman ontstond er grote paniek: “Sommigen huilden. We hebben het over senioren, op een boot, die niet wisten wat er aan de hand was ... dit was verontrustend.”

Het werd nog vreemder die avond toen de bemanning van de Crystal Serenity bekendmaakte dat ze Aruba gingen overslaan. “Ze meldden dat Aruba ons niet wilde ontvangen”, zei Barry, eraan toevoegend dat er geen specifieke reden werd gegeven. “Er was veel stress en er ontstonden geruchten. Sommigen zeiden dat het kwam door Covid. Andere mensen dachten dat het kwam omdat Aruba niet betrokken wilde raken bij de rechtszaak of het in beslag nemen van de boot.”

Het schip werd vervolgens omgeleid naar Bimini, waar de passagiers aan boord zouden gaan van een twee uur durende veerboot die hen zou afzetten in Fort Lauderdale. Een week eerder had de Crystal Symphony haar passagiers daar ook al van boord gehaald. “We werden op veerboten gezet waarop iedereen zeeziek werd en moest overgeven”, aldus Barry.

‘Totaal ongeorganiseerd’

Eenmaal aangekomen in Fort Lauderdale was het volgens Barry en zijn vrouw een puinhoop: “We moesten nog een uur op de boot blijven. Toen lieten ze iedereen tegelijk vrij in plaats van per sectie. Er was veel chaos. Ook kon niemand hun tassen vinden en waren er slechts twee mensen van de douane”, zegt hij.

Ook op Facebook schrijft een passagier hoe alle bagage overal lag: “We stappen van de veerboot en zien alle bagage die overal is gedumpt, kleuren en nummers niet bij elkaar, bagage die naar beneden valt, geen dragers, niemand die instructies geeft, niemand helpt de oudere mensen. Het was een beschamend gezicht.”

Terugbetalingen

Het is momenteel nog onbekend in hoeverre de passagiers hun geld terugkrijgen. “Er waren mensen die jaren hadden gespaard voor deze eenmalige cruise”, zei Barry. “We kregen allemaal te horen dat we ons geen zorgen moesten maken, dat er een pro rata terugbetaling zou zijn, de cruisemaatschappij zou het afhandelen. Maar je kunt deze jongens nu niet eens vertrouwen.”