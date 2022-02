Pfizer verwacht jaaromzet van meer dan 100 miljard, maar analisten zijn teleurgesteld

Farmabedrijf Pfizer, dat zowel een coronavaccin heeft ontwikkeld als een orale therapie voor de behandeling van COVID-19, verwacht dit jaar een winst van 6,35 à 6,55 dollar per aandeel. De omzet zou uitkomen op 102 miljard dollar. Het gaat om recordcijfers, maar analisten reageerden teleurgesteld want ze hadden nog meer winst en omzet verwacht.

Een omzet van meer dan 100 miljard dollar is nochtans een belangrijke mijlpaal voor het bedrijf. Het gaat om zowat een verdubbeling tegenover de periode voor de coronapandemie. De stevige groei is in grote mate te danken aan de producten -een vaccin en een pil- in de strijd tegen COVID-19. Pfizer kon dit jaar al voor 32 miljard dollar contracten afsluiten rond de levering van zijn vaccin (Comirnaty) en 22 miljard rond de pil Paxlovid.

Vorig jaar realiseerde Pfizer een omzet van 81,3 miljard dollar, zo maakte het bedrijf dinsdag bekend. Bijna de helft daarvan is afkomstig van coronagerelateerde producten. Pfizer blijft daarmee qua omzet het grootste farmabedrijf ter wereld. De netto jaarwinst steeg van 9,2 miljard dollar in 2020 tot 22 miljard dollar vorig jaar.

In de handel voor beurs zakte het aandeel van Pfizer al 4,7 procent. Ook andere farmabedrijven zoals vaccinpartner BioNTech en concurrent Moderna zagen hun aandelenkoers dalen.