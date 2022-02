Ongewenst, onverwacht en wars van enige context: wat drijft iemand ertoe ongevraagd dickpics te sturen? De piemelplaatjes steken de kop op in het schandaal rond voormalig Ajax-directeur Marc Overmars en in dat van The voice of Holland, maar zijn een wijdverspreid fenomeen. Maar wat bezielt iemand dat te doen? “Ik heb er zelf deze week nog één gekregen van iemand die ik niet ken.”