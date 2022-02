Stormloop op WK-tickets voor Qatar: al 17 miljoen aanvragen

Voor het WK voetbal dat eind dit jaar in Qatar plaatsvindt, zijn al 17 miljoen tickets aangevraagd in de eerste verkoopperiode. Voor de finale alleen al liepen 1,8 miljoen aanvragen binnen.

De eerste verkoopperiode duurde 20 dagen, van 19 januari tot dinsdag om 13 uur (lokale tijd in Doha). De meeste ticketaanvragen komen van inwoners van het gastland. De FIFA zegt ook te zijn “overspoeld door aanvragen” uit andere voetballanden en sleutelmarkten, zoals Argentinië, Brazilië, Engeland, Frankrijk, India, Mexico, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en de Verenigde Staten.

Het meest gegeerd zijn tickets voor de finale op 18 december in het Lusail-stadion, in de gelijknamige Qatarese stad. Voor die wedstrijd liepen alleen al 1,8 miljoen aanvragen binnen.

Er zullen weliswaar iets meer dan 2 miljoen tickets effectief beschikbaar zijn tijdens het WK.

De wereldvoetbalbond zal nu nagaan of de ticketaanvragen voldoen aan de beperkingen, vooraleer de tickets worden toegewezen. Alle aanvragers, of hun verzoek succesvol was of niet, krijgen vanaf 8 maart meer informatie. Tickets voor de supportersvakken van specifieke landen zijn pas na de loting beschikbaar, voor de Rode Duivels onder meer via de Belgische voetbalbond.

De Rode Duivels zijn geplaatst voor de eindronde van het WK, dat plaatsvindt van 21 november tot 18 december. (belga)