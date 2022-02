Na hartaanval wilde André zijn prijsduiven verkopen, maar ze werden gestolen: “Die plaag is al vijf jaar bezig”

André Allemeersch kreeg dezelfde avond nog bericht dat zijn duiven teruggevonden waren in een tegengehouden auto in Nederland. Meestal worden gestolen duiven echter nooit teruggevonden. — © Pipa

Na zijn zware hartaanval van vorig jaar had duivenliefhebber André Allemeersch (75) beslist: hij zou een deel van zijn duiven verkopen. Maar zondagnacht gingen dieven aan de haal met 26 duiven, waarvan een deel was bestemd voor Taiwan. “Dan gebeurde het grootste wonder ooit: de Nederlandse politie vond de dieven en mijn duiven op hun achterbank. Ik won het lot van één op één miljoen.” De voorzitter van de Duivenliefhebbersbond benadrukt dat het geen losstaand feit is. “Zogezegde liefhebbers komen op bezoek, en als je je duiven niet verkoopt aan hen, komen ze ze later stelen.”