Ziyech zet na conflict met bondscoach van Marokko punt achter interlandcarrière

Ziyech (links) bereidt met Chelsea de halve finale van de wereldbeker voor clubs voor tegen Al Hilal. In het shirt van Marokko zal hij niet meer te zien zijn zolang Halilhodzic bondscoach is. — © AP

De 28-jarige aanvaller werd niet opgeroepen voor de Afrika Cup door een ruzie met bondscoach Vahid Halilhodzic. Het lijkt nu tot een definitieve breuk te komen. “Ik keer niet terug bij het nationale team”, zei Ziyech. “Dat is mijn definitieve beslissing. Het is duidelijk voor me hoe het daar er aan toe gaat en ik focus me op waar ik mee bezig ben. En dat is met spelen bij mijn club.”

Halilhodzic hamert op een ijzeren discipline en stelt zich niet bepaald diplomatisch op tegenover spelers die volgens hem niet in de pas lopen. “Het gedrag van Ziyech past niet bij de selectie. Hij wil niet trainen, wil niet spelen. Hij neemt het niet serieus. Ik ga hem niet smeken om terug te komen”, zei Halilhodzic in Kameroen.

Ziyech werd geconfronteerd met wie woorden en blies ook van zijn kant te bruggen op. “Uiteindelijk is het een keuze die hij maakt. Ik moet die respecteren. Als er allemaal gelieg bij komt, dan is het voor mij duidelijk.”