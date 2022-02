Lorin Parys (N-VA) geeft Wouter Beke (CD&V) ervan langs voor “elementaire vertaalfout” in vaccinatiebrief: “Dat we hier nu al twee maanden over discussiëren”

In de brief die ouders krijgen als ze niet ingingen op een eerste uitnodiging om hun kind jonger dan 12 te laten vaccineren tegen Covid-19 is een kwalijke vertaalfout geslopen. Dat zei Lorin Parys van N-VA dinsdag in het Vlaams Parlement.

In de brief staat “Deze vaccinatie is vrijwillig, maar wordt aangeraden voor de gezondheid van je kind en die van de mensen in de omgeving van je kind”. Volgens Parys had daar moeten staan dat het vaccin wordt aangeboden, niet dat het wordt aangeraden.

Minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) citeerde uit de aanbeveling van de Hoge Gezondheidsraad. In die Engelstalige tekst is te lezen dat het vaccin “should be offered”.

“Dat is vertaald als ‘aanbevolen’“, zei Beke. “Het Agentschap Zorg en Gezondheid volgt dus het advies van de Hoge Gezondheidsraad.”

“Ik weet echt niet of dit nu een grap is of niet”, reageerde Parys. “‘Should be offered’ wil zeggen ‘moet worden aangeboden’. Anders had er gestaan ‘should be recommended’.” Hij suggereerde iedereen die is geïnteresseerd in de correcte vertaling Google Translate te gebruiken.

Op Twitter regent het dan ook aan memes.

