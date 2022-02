Hoffenheim ziet aanvaller Andrej Kramaric opnieuw uitvallen met coronabesmetting

De 30-jarige international heeft volgens Hoffenheim “symptomen van een lichte verkoudheid”. Hij zit nu thuis in quarantaine.

Kramaric testte in de herfst van 2020 al eens positief en was toen enkele weken out. Dit keer mist hij sowieso de thuiswedstrijd van zondag tegen staartploeg Arminia Bielefeld en waarschijnlijk ook de verplaatsing van volgende week zaterdag naar VfL Wolfsburg, de ploeg van Koen Casteels, Sebastiaan Bornauw, Aster Vranckx en Dodi Lukebakio.

Kramaric maakte dit seizoen in 23 wedstrijden vijf goals en deelde acht assists uit. (belga)