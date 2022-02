Rusland is niet bereid om eindeloos te praten, stelt Russische ambassadeur in België

Ook Rusland zit niet te wachten op een oorlog in Oekraïne, maar Moskou is niet bereid om eindeloos te praten. Dat heeft Alexander Tokovinin, de Russische ambassadeur in ons land, dinsdag verklaard in de commissie voor Buitenlandse Betrekkingen de Kamer.

“Hoewel we bereid zijn om de diplomatieke weg te bewandelen, hebben we vaak vastgesteld dat we niet worden gehoord. Het uur van de waarheid is aangebroken. Alle partners die deelnemen aan het gesprek moeten diplomatieke inspanningen leveren”, zei Tokovinin. Hij verwees onder meer naar het gesprek dat de Franse president Emmanuel Macron dinsdag had met zijn Russische evenknie Vladimir Poetin.

Ook hoopt Tokovinin dat België een rol kan spelen. “We begrijpen dat België het algemene standpunt van de EU aanneemt, maar uw land is bekend voor zijn capaciteit om pragmatisch te denken en tot een redelijke oplossing te komen. We hopen dat dat ook nu het geval zal zijn”, klonk het.

De ambassadeur verklaarde nog dat zijn land geen oorlog wil, “niet in Oekraïne en niet op andere plaatsen”. “Maar tegelijkertijd moeten we ook onze binnenlandse veiligheid garanderen”, zei Tokovinin. Hij stelt dat zijn land de militaire druk voelt toenemen, in bijvoorbeeld Oekraïne zelf, aan de grens met Rusland en in de Zwarte Zee.

“Autonoom land”

Tokovinin vindt dat Oekraïne te dicht aanschuurt bij de Navo. “Elk land heeft de vrijheid om zijn bondgenoten te kiezen, maar aan de andere kant mag dat de veiligheid van andere staten niet in de weg staan”, verklaarde hij.

Verder benadrukte de ambassadeur dat Rusland “Oekraïne niet wil omvormen tot een Russische regio. We beschouwen het als een autonoom land”, aldus Tokovinin. “Maar het heeft geen ervaring als autonome staat. Rusland heeft de jonge staat ondersteund, zeker bij de onafhankelijkheid, met subsidies en olie en gas. Die steun was gebaseerd op het idee dat er nauwe relaties zouden ontstaan tussen beide volkeren, dankzij een gemeenschappelijk verleden.”

“We zullen niet toelaten dat Oekraïne anti-Russisch wordt en daarom blijft de toetreding tot de Navo een rode lijn voor ons”, klonk het nog.

Eerder op de dag werd de Oekraïense ambassadeur in België en Luxemburg Yehor Pyvovaro gehoord door de commissie. Hij verklaarde dat Oekraïne bereid is om het conflict met Rusland via diplomatieke weg op te lossen, maar dat zijn land niet onderhandelt over zijn territoriale integriteit.