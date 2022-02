Gegevensbescherming: Europese Commissie daagt België niet voor het Hof

Maandagavond raakte bekend dat topambtenaar Frank Robben zijn ontslag als lid van de GBA heeft aangeboden. Hij stond in het middelpunt van een inbreukprocedure die de Commissie vorig jaar had gelanceerd over de onafhankelijkheid van de Belgische privacywaakhond.

“Op basis van de informatie die we hebben ontvangen, zullen wij de zaak tegen België niet aanhangig maken bij het Hof. We blijven de situatie in België volgen en contact houden met de Belgische autoriteiten”, zo reageerde de woordvoerder van de Commissie dinsdag.

Het dossier is dus nog niet gesloten. Hoewel de problemen met de verenigbaarheid van de mandaten van sommige leden van de baan is, zijn nog niet alle bekommernissen van de baan, zo stipte een bron bij de Commissie dinsdagavond aan.

Zo zal de Commissie toekijken op het parcours van het voorontwerp van wet dat twee weken geleden door de ministerraad is goedgekeurd en dat bijkomende garanties voor de aanstelling van experts bij de GBA moet bieden. “De Commissie spreekt zich niet uit over ontwerpen, maar over wetten”, stelde de bron. Zo zal de vervanging van leden die ontslag nemen in de loop van hun mandaat met aandacht gevolgd worden.

Frank Robben is de drijvende kracht achter tal van digitale toepassingen bij de overheid, zoals het eHealth-platform. Tijdens de coronapandemie tekende hij ook het contactonderzoek uit. Maar tegelijkertijd was Robben dus ook extern lid van het Kenniscentrum van de GBA.

In zijn ontslagbrief aan Kamervoorzitster Eliane Tillieux benadrukte Robben dat hij als lid van de GBA steeds gehandeld heeft “in volledige onafhankelijkheid”. Maar met zijn ontslag wou hij naar eigen zeggen vermijden dat België voor het Europees Hof zou belanden.