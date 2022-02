902 miljoen euro euro aan wintertransfers: mercato bijna weer op niveau van voor coronacrisis

Voetbalclubs hebben tijdens de wintertransferperiode van 2022 wereldwijd ongeveer 902 miljoen euro uitgegeven. Daarmee zitten we bijna weer op het niveau van voor de coronapandemie. De wereldvoetbalbond FIFA maakte de cijfers bekend in een rapport.

In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, in volle crisis, gingen de uitgaven met liefst 74,7 procent omhoog. Maar de 902 miljoen euro die nu werd uitgegeven, komt wel bijna overeen met de 1 miljard euro van januari 2020 (net voor het losbarsten van de pandemie) en de 963 miljoen euro van januari 2019.

“In het mannenvoetbal haalt de transferactiviteit quasi zijn niveau van voor de pandemie”, bevestigt de wereldvoetbalbond FIFA.

Weinig verrassend werd het meeste geld uitgegeven door Engelse club met 306 miljoen euro gevolgd door Italië (100 miljoen euro) en Spanje (97 miljoen euro). België staat zevende met 28,6 miljoen euro uitgaven.

In het klassement van de ontvangsten is België goed voor de negende plaats met 31,4 miljoen euro.

De FIFA noteert daarnaast een stijgend aantal transfers in het vrouwenvoetbal. Er werd zo’n 427.000 euro uitgegeven voor speelsters, een record zelfs in pre-coronatijden.

De Europese voetbalbond UEFA maakte eerder in een rapport bekend dat door corona het Europese voetbal de voorbije twee seizoenen zo’n 7 miljard euro verlies heeft geleden. Dat is onder meer te wijten aan een vermindering van de transferinkomsten met zowat veertig procent in de mercato’s van de zomer 2020, januari 2021 en de zomer 2021. (belga)