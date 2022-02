Edwin Van der Sar wist niet van seksueel overschrijdend gedrag Marc Overmars: “Afschuwelijke situatie”

Van der Sar kreeg de afgelopen dagen veel verzoeken van de media om zich uit te spreken over het vertrek van de directeur voetbalzaken. Hij verwees steeds naar zijn uitspraken die zondag in het persbericht over het vertrek van Overmars bij Ajax stonden. Maar de algemeen directeur wil desgevraagd wel kwijt dat hij niet op de hoogte was van het seksueel grensoverschrijdende gedrag van Overmars.

Van der Sar hoorde pas van het seksueel overschrijdende gedrag van Overmars nadat hij op 25 januari een mail naar alle werknemers van Ajax had verstuurd. Daarin wees hij iedereen op de aanwezigheid van de vertrouwenspersonen met wie ze klachten over de veiligheid op de werkvloer kunnen bespreken. De bewuste mail volgde na onthullingen overs seksueel grensoverschrijdend gedrag bij het televisieprogramma The Voice of Holland.

In gesprek met de Ajax-media vertelt Van der Sar dat hij de situatie “afschuwelijk” vindt. “Ik voel me vanuit mijn rol ook verantwoordelijk om de collega’s te helpen. Een veilig werkklimaat is heel belangrijk, voor iedereen bij Ajax.”

“We gaan daar de komende tijd nóg meer aandacht aan besteden. Marc en ik spelen sinds het begin van de jaren negentig samen, eerst bij Ajax en toen bij Oranje en we zijn nu alweer bijna tien jaar collega’s in de directie van Ajax. Dat stopt nu heel abrupt. We zijn hier bezig met iets heel moois dus voor iedereen die Ajax een warm hart toedraagt zal dit nieuws ook een klap zijn. Maar onze ambities blijven overeind.”

De Nederlandse krant NRC deed al sinds december onderzoek naar machtsmisbruik op de werkvloer bij Ajax, na een tip over mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Overmars. Volgens de krant kon het grensoverschrijdende gedrag van de vertrokken directeur voetbalzaken gedijen binnen de cultuur van de club. NRC concludeerde dat op basis van uitgebreid onderzoek en gesprekken met elf vrouwen die anoniem willen blijven.

Overmars zou zich schuldig hebben gemaakt aan ‘stalkingachtig’ gedrag tegenover vrouwelijke medewerkers van de club. Hij zou ook foto’s van zijn geslachtsdeel hebben verstuurd. Ajax maakte zondagavond laat bekend dat de directeur voetbalzaken per direct bij de koploper van de Eredivisie is vertrokken. (belga)