Ex-minister Marghem loopt weg bij stemming over gascentrale uit protest

Opvallend tafereel in de Kamercommissie Energie gisteren. Ex-minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) verliet bij een stemming over gascentrales de zaal. Bedoeling was om het mechanisme wettelijk te verankeren dat andere gascentrales subsidies geeft voor mocht die van Vilvoorde naast een vergunning grijpen. Zoals geweten is MR fors gekant tegen de bouw van nieuwe gascentrales. Energieminister Tinne Van der Straeten (Groen) wil die echter gebruiken om de kernuitstap te voltrekken. Het opstappen uit de vergadering van haar MR-voorgangster is dus een duidelijk teken van protest. Een ander MR-lid stemde wel mee met de meerderheid. (blg, hh)