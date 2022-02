Zware opgave voor de Kustboys: KV Oostende moet zonder aanwinsten naar inhaalmatch in Zulte Waregem

KV Oostende speelt woensdagavond op Zulte Waregem een zoveelste sleutelduel, al mist het wel enkele pionnen. De beide aanwinsten Scherpen en Urhoghide zijn niet speelgerechtigd, waardoor Hubert opnieuw in doel staat. Tanghe is dan weer geschorst.

Sexy oogt de partij aan de Gaverbeek allerminst: de match wordt al om 18.45 uur afgetrapt, want het gaat om een inhaalwedstrijd van begin januari, toen Zulte Waregem met een aantal coronagevallen kampte. Daarom mag doelman Scherpen niet spelen: de KVO-aanwinst was nog niet aangesloten toen de wedstrijd werd uitgesteld. Vorig weekend stond de boomlange Nederlander wel in doel, terwijl Hubert vanuit het niets op de bank belandde. De Waalse doelman mag het woensdagavond opnieuw oplossen: hij start in doel. “We willen ze allebei aan het werk zien”, liet interimcoach Pflanz daarover vallen. Ook verdediger Urhoghide, gehuurd van Celtic, mag niet spelen. Hij wacht nog op zijn debuut.

Ook achterin wordt er gesleuteld, want Anton Tanghe is geschorst na vijf gele kaarten. Daardoor bestaat de kans dat Fortes, terug van de Afrika Cup met Kaapverdië, opnieuw speelt. Voor KVO is het alvast een zoveelste sleutelduel, want het wil Zulte Waregem (en vooral Seraing) zo ver mogelijk achter zich houden. Nu telt het respectievelijk twee en vier punten voorsprong op die andere staartploegen.