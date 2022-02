Dertien leden “nieuwe Sharia4Belgium” opgepakt bij grote politieoperatie

“De Antwerpse groep kwam in beeld binnen het salafistisch jihadistische milieu en het doel van deze actie was om de activiteiten van deze groep verder in kaart te brengen”, aldus het federaal parket. De groep zou zich beziggehouden hebben met het verspreiden van anti-westerse, jihadistische propaganda via sociale media. De speurders vreesden dat de groep een potentieel “nieuwe Sharia4Belgium” zou kunnen worden. Door korter op de bal te spelen dan tien jaar geleden wilden ze een gelijkaardig scenario als destijds met Fouad Belkacem vermijden.

Volgens onze informatie kwamen verschillende verdachten eerder ook al in beeld tijdens onderzoeken rond terrorisme. Een van hen, Zakaria E.A. (24), werd in 2015 als minderjarige onderschept op weg naar Syrië en kreeg een celstraf met uitstel. Een andere verdachte, Mohamed E.A., werd uit zijn cel gehaald, want hij zat sinds midden vorige maand in de gevangenis voor zijn betrokkenheid bij een home invasion in Hoboken. De overvallers waren uit op een digitale portefeuille met voor drie miljoen euro aan bitcoins.(sare, me)