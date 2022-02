Goed nieuws voor Eden Hazard? Real Madrid werkt nauw samen met topkinesist Lieven Maesschalck

Het is onduidelijk of de aanwezigheid van Rode Duivels Eden Hazard en Thibaut Courtois een grote rol heeft gespeeld bij het huwelijk Maesschalck-Real, maar het is een publiek geheim dat beide spelers hoog oplopen met de man achter ‘Move to Cure’. Hazard liet zich bij zijn recente revalidaties steeds begeleiden door Maesschalck en zijn team. Ook andere Real-spelers hebben erg veel vertrouwen in Maesschalck: een paar jaar geleden kwam Luka Modric in Antwerpen herstellen van een blessure.

We kregen Maesschalck gisteren kort aan de lijn. Hij ontkende onze informatie niet, maar gaf aan niks te kunnen zeggen. “Het is niet aan mij om hierover te communiceren.” (pjc)