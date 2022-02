De omstreden miljardair die Facebook verlaat om de verkiezingen te beïnvloeden in het voordeel van Donald Trump

Thiel was in 2016 een van de weinige techmiljardairs die openlijk Trump steunde bij diens succesvolle gooi naar het Witte Huis. — © Getty Images

Zijn naam zegt je wellicht weinig, maar het vertrek van Peter Thiel (54) uit de raad van bestuur van Facebook-moeder Meta is groot nieuws. Niet alleen omdat de miljardair een van de Facebook-investeerders van het eerste uur was en veel invloed had op Mark Zuckerberg, maar vooral omdat hij bij de Amerikaanse ‘midtermverkiezingen’ in november volop Republikeinse pro-Trump-kandidaten wil steunen.