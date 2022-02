Mario Götze scoort voor PSV met bloedneus met twee watjes erin, jonge Belg Johan Bakayoko debuteert

PSV heeft in de kwartfinale van de Nederlandse beker met 4-0 gewonnen van NAC Breda. Onze 18-jarige landgenoot Johan Bakayoko maakte zijn debuut voor de hoofdmacht van PSV met een invalbeurt tien minuten voor tijd. Het opmerkelijkste feit van de avond was echter voor Mario Götze, die scoorde toen hij twee watten in zijn neus had om het bloeden te stelpen.