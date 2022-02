Na Thibaut Courtois investeert nu ook Vadis Odjidja in sporttechnologie: “Had AA Gent dit gehad, dan had het Dries Mertens nooit doorgestuurd”

Na medebestuurder te worden van een padelclub in Evergem, investeert AA Gent-aanvoerder Vadis Odjidja nu ook in SCARAB Sports, een sport technologische start-up in Gent. Hij is zeker niet de eerste profvoetballer die centen stopt in verdere innovaties.

SCARAB Sports, zo heet het bedrijfje waar Vadis Odjidja nu aandeelhouder en mede-bestuurder is. Begonnen als een universiteitsproject in 2019, brengt het de PL8 op de markt, wat ze zelf noemen een “smart rebound board.”

Dat is een bord, ongeveer grootte van een minivoetbalgoal, met ingebouwde LEDs om de bal tegen te kaatsen. De boards worden in een cirkel geplaatst en naargelang de kleur die oplicht moeten speler nadenken waar de bal gekaatst moet worden.

Bedoeling is om de technisch-cognitieve vaardigheden van jeugdspelers te screenen én te meten in hoeverre bijvoorbeeld revaliderende profs weer op niveau zijn. Vooral voor detectie van talent in de jeugd belooft het toestel nieuwe, objectievere inzichten. “Dries Mertens zat ooit bij AA Gent maar werd doorgestuurd naar de tweede klasse in Nederland”, zegt Vadis Odjidja. “Vandaag is hij een van de beste spelers op de velden. Had AA Gent dat op voorhand geweten, dan zou Michel Louwagie vandaag een gelukkig man zijn. (lacht) Dries heeft het gemaakt maar er zijn veel tegenvoorbeelden.” Kortom, uit de data moet blijken wie de echte talenten zijn.

AA Gent, Antwerp en OH Leuven hebben de boards al. Met de data die ze nu verzamelen, moeten alle algoritmes tegen eind dit seizoen op punt staan en volgt de definitieve lancering. Daarvoor werd 1,1 miljoen euro opgehaald. Een van de (vele) investeerders is Vadis Odjidja, samen Christophe Palmieri, meer dan tien jaar lang jeugdtrainer bij AA Gent en zijn zakenpartner in de padelclub MVP.

De interesse van de aanvoerder van AA Gent werd gewekt toen het begin dit seizoen bij AA Gent werd getest op training. Hij bleek de beste in de oefening en raakte erdoor gefascineerd. “Bedoeling is een benchmark te creëren zodat vermeden wordt dat spelers te snel worden doorgestuurd bij een club.”

© ID/ Lieven Van Assche

In het spoor van Courtois

Odjidja is niet de eerste profvoetballer die investeert in sporttechnologie. Thibaut Courtois stopte centen in Ledsreact, een bedrijf in Kortrijk, waar ook zus Valérie voor werkt. Ledsreact ontwikkelde een slimme kegel die spelers trackt tijdens trainingen en alle data in een dahsboard giet. Chelsea en het Amerikaanse Philiadelphia Union ging er al mee in zee, net als NFL-team Miami Dolphins.

Ook internationaal ondernemen veel voetballers in technologische innovaties in het voetbal. Dortmund-verdediger Mats Hummels investeerde in StreetPro, een app die spelers pretendeert te trainen om een Bundesliga-prof te worden. Ploegmaat Erling Haaland is, net als tenisster Naomi Osaka, aandeelhouder in Hyperice, dat gadgets ontwikkelt voor spierherstel.

Tottenham-spits Harry Kane, Man City-aanvaller Raheem Sterling en Liverpool-middenvelder Alex Oxlade-Chamberlain van Liverpool, stopten dan weer centen in STATSports. Dat creëerde een van de “beha’s” die je tegenwoordig overal ziet, een gps-tracker/hartslagmeter die voor extra data zorgt.

“Als voetballer krijgen we veel voorstellen, omdat mensen wel weten dat er geld zit. Maar wat mij betreft vind ik het belangrijk te investeren in zaken waar iets vanaf weet en onmiddellijk begrijp”, zegt Odjidja. “Ik wil mezelf niet als ondernemer voordoen en op zaken springen waar ik niet veel vanaf weet, om dan gedupeerd achter te blijven.” Een Amerikaans onderzoek wees uit dat atleten tussen 2004 en 2018 ruim voor 525 miljoen euro werden opgelicht. Van welke sporten is niet bekend, maar dat geld ook fraude aantrekt, is geen verrassing. “Ik denk dat het logisch is dat voetballers en sporters bij hun leest blijven.”