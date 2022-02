Tien miljoen euro gepompt in “beschamende invulling” Belgisch paviljoen Wereldexpo: regering niet mals voor topman

De grote baas van het Belgische paviljoen op de Wereldexpo in Dubai wordt door de regering naar België teruggeroepen wegens “mogelijk zware professionele fouten”. Het is niet de eerste donkere wolk boven het peperdure paviljoen, dat enkele dagen geleden als hoogtepunt koning Filip over de vloer kreeg. Zo is er felle kritiek op de “kinderachtige” tentoonstellingen, hilariteit over Hollandse uniformpjes en was er ook een corona-uitbraak.