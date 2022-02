Het vijfjarig jongetje dat maandagnamiddag stierf in een spoortunnel, is effectief door een trein gegrepen. Dat wordt bevestigd door het parket. Jesse Fofana (5) uit Hasselt was met zijn mama en broertje op uitstap naar Antwerpen, per trein. “Hij was dol op treinen en roltrappen. Misschien is hij daarom die spoortunnel ingelopen”, zegt zijn papa.