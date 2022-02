Nederland stelt regeringscommissaris voor seksueel grensoverschrijdend gedrag aan

In de nasleep van de schandalen bij The Voice of Holland en voetbalclub Ajax stellen ze in Nederland een regeringscommissaris voor seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Dat melden Nederlandse media.

Bij onze noorderburen kunnen ze niet langer blijven toekijken. In het schandaal rond het tv-programma The Voice of Holland werd al vijf keer aangifte van mogelijk strafbare zedenfeiten gedaan bij de politie en er kwamen ook al twintig meldingen binnen van mogelijk ongepast en seksueel grensoverschrijdend gedrag over die personen.

En maandag raakte dan ook nog bekend dat sportief directeur bij Ajax Marc Overmars, dickpics, foto’s van zijn geslachtsdeel, naar een medewerkster gestuurd heeft. De club maakte bekend niet langer verder te gaan met de man.

In de nasleep van deze feiten heeft de Nederlandse regering beslist om een regeringscommissaris aan te stellen voor seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. De ministers vinden dat “het noodzakelijk is om nu een doorbraak te forceren.” De nieuwe MeToo-commissaris zal “als een buitenboordmotor” met alle geledingen in de maatschappij in gesprek moeten gaan, klinkt het. Die taak zal bij Mariëtte Hamer (PvdA) terechtkomen. Zij start half april met haar taak. Zij zal in de toekomst moeten definiëren “wat wel en niet oké is”.

Hamer is nu nog voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, de belangrijkste adviesraad voor regering en parlement over sociaal-economische vraagstukken. Dat is ze al sinds 2014.

(sgg)